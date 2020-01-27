Глава BP сомневается, что нефть когда-либо вернется к $100 за баррель

Глава нефтегазовой компании BP Роберт Дадли считает, что времена, когда баррель нефти стоил $100, прошли навсегда. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«На данный момент, думаю, это так», — сказал глава BP, назвав причиной случившегося спада мировых цен сокращение спроса на нефть в результате глобального энергоперехода. По словам Дадли, в XXI веке производители электроэнергии будут постепенно отказываться от нефти, замещая ее газом и другими источниками. Кроме того, на спрос будет давить увеличение числа не нуждающихся в бензине автомобилей.

«Да, сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место в этом столетии. Где-то оно даже может быть значительным, если какие-то страны введут ограничения на использование двигателей внутреннего сгорания, например для стимулирования спроса на электрокары», — пояснил Дадли.

Глава BP отметил, что возглавляемая им компания, так же, как и другие крупные нефтегазовые компании мира, по факту уже является энергетической, хотя прибыль от проектов, реализуемых BP в сфере ветро- и солнечной энергетики, пока не так высока, как от нефтяных и газовых. В будущем всем «придется инвестировать в новые технологии и проекты в расчете на перспективу».

При этом Дадли не исключил и того, что цены на нефть еще могут вырасти, так как общий спрос на энергию в мире будет расти за счет роста населения планеты.

«К 2040 году население планеты, вероятно, увеличится еще на 2 млрд человек. А это значит, что миру понадобится на 30–40% энергии больше, ведь это эквивалентно появлению еще одного Китая и США или еще одной Европы и США. ...Если энергопереход будет организован неправильно, то мы сможем столкнуться с нехваткой всех видов энергии, потому что население будет расти, а экономическая активность — увеличиваться. В этом случае мы можем получить более высокие цены на нефть», — пояснил Дадли.

Напомним, что исторического максимума в $147,5 за баррель цена нефти марки Brent достигла 11 июля 2008 года. Однако уже в том же году цена упала ниже $40 и вновь превысила $100 только в январе 2011 года. После этого цены на Brent уверенно удерживались выше $100 более трех лет — впервые ниже этой отметки цена упала 8 сентября 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили снижаться, и уже к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60.

27 января стоимость барреля нефти марки Brent впервые с октября 2019 года опустилась ниже отметки $59 на фоне кризиса, связанного со вспышкой заболеваемостью пневмонией нового типа.