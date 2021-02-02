Чистый убыток BP в 2020 году превысил $20 миллиардов

Чистый убыток британской нефтегазовой компании BP, приходящийся на акционеров компании, по итогам 2020 года составил $20,31 млрд против прибыли в $4,03 млрд годом ранее, следует из отчета BP.

За четвертый квартал прошлого года этот показатель оказался положительным — прибыль составила $1,36 млрд (рост год к году в 71,5 раза).

Выручка компании в 2020 году снизилась на 35% — до $180,37 млрд, за четвертый квартал показатель уменьшился на 37% — до $44,79 млрд.

Свободный денежный поток за вычетом компенсационных платежей, связанных с повлекшей масштабный разлив нефти аварией в Мексиканском заливе, составил в 2020 году $13,8 млрд. Капитальные затраты BP по итогам года достигли $12,03 млрд против $15,24 млрд годом ранее.

Добыча по группе BP в 2020 году снизилась на 8,1% и достигла 3,47 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.