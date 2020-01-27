Золото рекордно выросло из-за распространения нового вируса

Цена золота в понедельник взлетела до максимальной отметки более чем за шесть лет на опасениях распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

Это снизило аппетит инвесторов к вложению в рискованные активы, такие как акции, но вызвало спрос на активы «тихой гавани», включая золото, отмечает MarketWatch.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились около 2,8 тыс. человек, 80 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия и Франция.

«Распространение „уханьского вируса“ вызвало распродажу на фондовых рынках, что, вероятно, подтолкнет рост спроса на золото», — заявил независимый трейдер Стивен Иннес.

Рост котировок контрактов на золото с поставкой в феврале достигал 0,7% в ходе торгов в понедельник — до $1582,2 за унцию. Это максимальный уровень с 2013 года, свидетельствуют данные FactSet.