Цена золота достигла уровня 2012 года

Стоимость тройской унции (31,1 г) золота в понедельник, 18 мая, подскочила до максимального с октября 2012 года уровня, сообщает Reuters. По данным Bloomberg, на пике цена унции золота достигла отметки $1775,8, что на 1,11% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Рост котировок эксперты связывают с ухудшением прогнозов по срокам восстановления мировой экономики после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Однако после достижения пика цены на золото вновь снизились. Это произошло после того, как биотехнологическая компания Moderna Inc. объявила об успешном завершении первого этапа клинических испытаний разработанной ею вакцины от COVID-19.

К 18:45 по Киеву стоимость тройской унции золота составляла $1736,8, что на $19,5, или 1,1%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.