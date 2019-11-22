Об отрицательных процентных ставках, их влиянии на банковскую систему и экономику

Есть два состояния с отрицательными процентными ставками:

— отрицательная процентная ставка по избыточным резервам, но положительная базовая ставка;

— отрицательная базовая процентная ставка.

1. В случае отрицательной ставки по избыточным резервам и положительной базовой ставки важно помнить, что банковские резервы являются обязательством Центробанка, и только сам ЦБ может их создавать. Банки могут предъявлять повышенный спрос на обязательства ЦБ, но им все равно нужен Центробанк, чтобы удовлетворить этот спрос. Поэтому ЦБ в принципе контролирует как объем обязательных минимальных резервов, так и объем избыточных резервов. В любом случае, банковские резервы ЦБ всегда являются кредитом в пользу банковской системы независимо от того, хочет она этого или нет. А по кредитам надо платить.

Отрицательная процентная ставка по избыточным резервам, например −0,25%, означает рост процентной нагрузки на банковскую систему в пользу Центробанка. И те расходы, которые банки не смогут оптимизировать, они вынуждены будут переложить на клиентов. Т.о., введение отрицательной процентной ставки по избыточным резервам фактически означает ужесточение монетарной политики для реальной экономики.

2. В случае отрицательной базовой ставки ЦБ будет фактически платить банкам за то, чтобы они взяли у него кредит. Но здесь есть две большие проблемы.

— с одной стороны, ЦБ, выплачивающий банкам по их кредитам, будет нести убытки, что приведет к потерям его капитала. С точки зрения большой макрокартины экономические последствия отрицательного капитала Центрального банка будут, скорее всего, малозначительными. Но это станет большой политической проблемой в еврозоне (куда большей, чем в США). Один этот факт изрядно снижает вероятность негативных базовых ставок.

— с другой стороны, отрицательная базовая ставка означает, что кредитный риск любых финансовых активов в экономике должен будет субсидироваться в огромных масштабах. И поскольку, при наличии альтернативы в виде наличных, заставить частные банки субсидировать кредитный риск заемщиков невозможно, то несмотря на огромный спрос на кредиты с отрицательными ставкам, банки прекратят кредитование.

Кроме того, при наличии альтернативы в виде наличных банки также не смогут перенести отрицательные процентные ставки на депозиты. Это вызовет массовый отток депозитов и масштабному финансированию банков со стороны Центробанка.

Со своей стороны частный сектор с огромным количеством наличных денег на руках будет рационально пытаться от них избавиться. Это выразится в форсированном погашении фиксированных банковских кредитов, у кого они есть, или в массовой скупке реальных активов, что легко может привести к различного рода пузырям.

Единственные активы, которые останутся у банков, будут кредитами, которые привязаны к какому-нибудь краткосрочному индексу и которые автоматически получат процентную субсидию в виде негативных процентных ставок.

В итоге, отрицательная базовая процентная ставка эквивалентна ужесточению монетарной политики и может сформировать риски создания пузырей на рынке активов с их последующим схлопыванием, что может привести к масштабному кризису.

Это окажет негативное и дестабилизирующее влияние на устоявшуюся экономическую деятельность по мере того как экономические агенты будут адаптироваться к новым финансовым реалиям.

Безусловно, масштабы проблем зависят от того, насколько негативной будет базовая процентная ставка. Умеренно негативные процентные ставки банки смогут в некотором объеме переложить на клиентов, но все равно для реальной экономики умеренная «негативность» будет означать ужесточение процентной политики. И ЦБ, наигравшись вдоволь с небольшим огнем (умеренными отрицательными ставками), рано или поздно может отступить.

Это не означает, что отрицательные номинальные процентные ставки являются однозначным злом и поэтому невозможны. Негативные номинальные процентные ставки невозможны лишь в существующей архитектуре финансовой системы, в которой банки и банковское кредитование частного сектора играют основополагающую экономическую роль. В реальности же нет никаких объективных причин, по которым процентные ставки ОБЯЗАНЫ быть положительными.