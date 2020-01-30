НБУ прогнозирует профицит платежного баланса и рост международных резервов

Национальный банк Украины повысил прогноз международных резервов страны к концу 2020 года с $24 млрд до $29,3 млрд, а к концу 2021 года — до $31,6 млрд благодаря существенному улучшению оценки профицита сводного платежного баланса.

Согласно обнародованному НБУ прогнозу, на 2019 год оценка сальдо повышена до $6 млрд благодаря выплате «Газпромом» $2,9 млрд, на 2020 год — с 40,6 млрд до $3,2 млрд.

В 2021 году центробанк ожидает профицит сводного платежного баланса $1,6 млрд вместо прежнего прогноза дефицита в $1,1 млрд, а на 2022 год прогнозирует профицит в $0,4 млрд и рост резервов до $32,3 млрд.

Как сообщалось, международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд.