НБУ прогнозирует профицит платежного баланса и рост международных резервов

Национальный банк Украины повысил прогноз международных резервов страны к концу 2020 года с $24 млрд до $29,3 млрд, а к концу 2021 года — до $31,6 млрд благодаря существенному улучшению оценки профицита сводного платежного баланса.
Согласно обнародованному НБУ прогнозу, на 2019 год оценка сальдо повышена до $6 млрд благодаря выплате «Газпромом» $2,9 млрд, на 2020 год — с 40,6 млрд до $3,2 млрд.
В 2021 году центробанк ожидает профицит сводного платежного баланса $1,6 млрд вместо прежнего прогноза дефицита в $1,1 млрд, а на 2022 год прогнозирует профицит в $0,4 млрд и рост резервов до $32,3 млрд.
Как сообщалось, международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд.
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