Нацбанк в очередной раз снизил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019-го года — это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий 30 января во время пресс-брифинга относительно решений Правления Национального банк по монетарной политике.
Напомним, 25 апреля 2019-го года Национальный банк впервые за два года снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5% годовых. С того времени правления Национального банка последовательно снижало учетную ставку в 2019 году до сначала 17% в июле, 16,5% в сентябре, 15,5% в октябре и 13,5% в декабре.
Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.
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