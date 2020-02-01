В начале февраля в Украине местами до +15

В субботу в Украине пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны 1-6° тепла, днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и в южной части местами 8-11°", - говорится в сообщении.

В субботу в Киеве и области пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°, в Киевской области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

Согласно прогнозу, 2-3 февраля в Украине периодически вероятны осадки преимущественно в виде дождя, только 3 февраля во большинстве северных областей без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температуре от 2 февраля ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной части до 15° тепла; 3 февраля в течение суток 1-6° тепла, на крайнем юге страны днем 6-11°.

В Карпатах умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, температура ночью и днем около 0°.

В столичном регионе 2 февраля временами осадки преимущественно в виде дождя, 3 февраля без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 1-6° тепла (днем 2 февраля 5-10°).

Синоптики прогнозируют 4-5 февраля временами небольшие и умеренные осадки, днем 5 февраля в Украине, кроме юга и востока, без осадков. Температура 4 февраля ночью и днем 0-6° тепла, днем на юге до 12°; 5 февраля ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза (в Карпатах ночью 3-8° мороза), на юге страны ночью и днем 1-6° тепла.

На Киевщине 4 февраля ночью небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег; температура ночью и днем 0-5° тепла. 5 февраля ночью небольшие осадки, днем без осадков; температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза.

Согласно ориентировочным прогнозом на 6-10 сутки, осадки не ожидаются, лишь днем 6 февраля и ночью 7 февраля в западных областях небольшой снег.

Температура ночью 3-9° мороза (в Карпатах до 12° мороза), днем 0-6° мороза, 6 февраля на юге ночью и днем от 4° мороза до 3° тепла.