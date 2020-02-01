Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
«Я удаляюсь из Facebook. Я недоволен потоком ложной информации, который допускается в его политической рекламе. Я также не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей», — написал Кинг в Twitter.
Компания Facebook ранее уже неоднократно подвергалась жесткой критике из-за нарушения правил сбора и хранения данных пользователей. Например, в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Расследования, касающиеся принципов работы алгоритмов соцсети, были начаты профильными регулирующими органами во многих странах мира. Так, в октябре 2019 года Facebook согласилась выплатить Великобритании £500 тыс. ($644 тыс.) по делу Cambridge Analytica, отказавшись при этом признать вину.
Стивен Кинг — автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Его первый роман «Кэрри» появился в середине 1970-х годов, за ним последовал роман «Сияние», принесший ему первую известность.
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