Войти
143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине снизили тарифы на тепло
официально
143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине снизили тарифы на тепло
Зеленский надеется, что США помогут вернуть Донбасс и Крым
позиция
Зеленский надеется, что США помогут вернуть Донбасс и Крым

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Помпео в Казахстане порекламировал преимущества сотрудничества с США

370
Помпео в Казахстане порекламировал преимущества сотрудничества с США

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди рассказал о выгодах сотрудничества с компаниями из Соединенных Штатов, сообщает «Казинформ».

Помпео заявил, что США поддерживают свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения. Однако он при этом отметил, что наилучшие результаты для Казахстана обеспечит сотрудничество именно с американскими компаниями.

«Эти сделки гарантируют создание рабочих мест, прозрачность контрактов и качество работы», — сказал Помпео.

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»
Бизнес

Американский госсекретарь также заявил, что поддерживает инициативы казахстанского президента Касым-Жомарта Токаев, который рассказал об «амбициозных программных реформах, направленных на укрепление экономического развития демократии». «Мы приветствуем эти шаги», — сказал Помпео.

Как отмечают СМИ, примером успешной работы в Казахстане является соглашение властей этой страны с компанией Tyson Foods, планирующей инвестиции в мясоперерабатывающий комплекс. Также в нефтегазовый сектор страны вкладывают деньги Chevron и Exxon Mobil.

Читайте также: Ученые узнали, что быстрая музыка облегчает занятия спортом

Глава американского внешнеполитического ведомства в течение недели посещает страны бывшего СССР. Он уже побывал в Украине, Беларуси и Казахстане, а теперь намерен отправиться в Узбекистан.

Казахстан, Майк Помпео
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 2 февраля 2020
Суббота, 1 февраля 2020
Пятница, 31 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как освоить самое сложное в изучении сложных вещей

Я записал много подкастов в рамках работы над своей будущей книгой, «Ультраобучение» (Ultralearning). Одна из повторяющихся тем, которую я отметил в беседах, заключается в том, что отношение людей к обучению обуславливает получаемые результаты. Да, ум, талант, учителя и школы - все это имеет значение. Но если вы чувствуете, что изучать что-то слишком сложно, страшно или недостаточно интересно - ни одна из этих вещей не поможет вам.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016