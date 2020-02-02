Ученые узнали, что быстрая музыка облегчает занятия спортом

Итальянские психологи и нейрофизиологи провели эксперимент, подтвердивший представление о том, что прослушивание быстрой музыки помогает человеку лучше переносить нагрузки во время занятий спортом или фитнесом. Их выводы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

«Наши наблюдения показывают, что сердце добровольцев, слушавших быструю музыку во время зарядки, билось максимально быстро, но при этом они почти не жаловались на нагрузки. Пока мы изучили только темп музыки, однако в будущем мы хотели бы проверить, как жанры, мелодия или лирика могут влиять на выносливость спортсменов», — заявил профессор Веронского университета Лука Ардиго, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

В последние годы психологи, биологи и нейрофизиологи начали активно дискутировать о том, как различные фоновые раздражители, в том числе расслабляющая или очень агрессивная музыка, влияют на поведение людей, концентрацию их внимания, а также интеллектуальные способности.

К примеру, еще в начале 2010-х годов британские исследователи предположили, что прослушивание классической музыки помогает хирургам быстрее и качественнее проводить операции, а также улучшает успеваемость студентов и помогает найти вдохновение представителям творческих специальностей. С другой стороны, недавно другие социологи, нейрофизиологи и психологи показали, что многих подобных плюсов от прослушивания музыки на самом деле нет.

Ардиго и его коллеги проверили с научной точки зрения один из самых расхожих стереотипов, связанных с музыкой. Как правило, многие любители фитнеса, пробежек и спорта предпочитают делать упражнения не в тишине, а прослушивая музыку. Ученые заинтересовались тем, как темп тех композиций, которые предпочитают слушать спортсмены и посещающие спортзал, влиял на их желание продолжать тренировку.

Для этого психологи из Италии обработали несколько популярных композиций, поменяв их темп, и предложили их прослушать 20 девушкам, согласившимся поучаствовать в эксперименте. Половина из них шла на беговой дорожке, а остальные качали ноги на силовых тренажерах.

Ученых интересовали две вещи — максимальная частота пульса участниц эксперимента, а также то, насколько «выжатыми» они ощущали себя после завершения десятиминутной пробежки или подъема максимального груза на тренажере. Все добровольцы, как подчеркивают исследователи, вели активный образ жизни и уже были знакомы и с тем, и с другим типом упражнений.

Наблюдения за ними показали, что скорость музыки достаточно сильно влияла как на пульс, так и на психологическое состояние девушек. К примеру, медленные композиции, чей темп составлял 90-110 ударов в минуту, заметно меньше нагружали сердце участниц эксперимента и вызывали у них больше неприятных ощущений во время тренировок, чем сверхбыстрые композиции с 170-190 ударами в минуту.

Интересно, что музыка сильнее влияла на тренировку выносливости, чем на силовые упражнения. В первом случае быстрые мелодии улучшали психологическое состояние девушек на 11%, тогда как в последнем этот показатель был почти вдвое меньше — 6,5%. Это вполне соответствует стереотипам о том, какие спортсмены предпочитают слушать музыку во время тренировок.

В ближайшее время Ардиго и его команда планируют проверить, влияет ли жанр музыки, ее смысловое наполнение и прочие характеристики на желание спортсменов продолжать тренировку. Эти опыты, как надеются ученые, помогут им создать «рецепт» идеальной музыки для занятий спортом и фитнесом.