Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

Православная церковь Украины на заседании Священного Синода 4 февраля прекратила полномочия Почетного патриарха Филарета в Священном Синоде, сообщила пресс служба ПЦУ.
«Учитывая, что Почетный патриарх Филарет потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, не подал письмо на имя Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, с обращением к Священному Синоду по соборного рассмотрения своего будущего положения в Православной церкви Украины, как это было определено в п. 4 Журнал № 30 заседания Священного Синода от 24 июня 2019 — установить, что Почетный Патриарх Филарет с 24 июня 2019 является архиереем Православной церкви Украины на покое», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ПЦУ отметили, что «учитывая все, выше сказанное, а также отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение — остановить полномочия Почетного патриарха Филарета как члена Священного Синода».
Также на заседании Синод констатировал, что Почетному патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, названные им в не уставный способ епископами, ими не являются, сделанное для них и сделанное ими — все ничтожно.
В ПЦУ добавили, что на заседании также было решено напомнить Почетному патриарху Филарету и его окружению об обращении Архиерейского Собора к примирению и прекращение самоизоляции.
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