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Трамп уже сомневается насчет новой высадки на Луну
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Трамп уже сомневается насчет новой высадки на Луну
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Трамп уже сомневается насчет новой высадки на Луну

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Трамп уже сомневается насчет новой высадки на Луну

Президент США Дональд Трамп выразил в пятницу сомнения в целесообразности новой американской лунной программы. На встрече в Белом доме, посвященной 50-й годовщине первой высадки человека на Луну, американский лидер предположил, что, возможно, было бы правильнее сразу лететь на Марс и не тратить время на повторную высадку на спутник нашей планеты.

«Говорят, для того, чтобы долететь до Марса, сначала надо высадиться на Луну. А можно как-нибудь сразу туда долететь, без высадки на Луну? Есть такая возможность?» — задался вопросом Трамп, обращаясь к собравшимся, среди которых был глава NASA Джеймс Брайденстайн, вице-президент Майкл Пенс, участники полета на Луну 1969 года астронавты Майкл Коллинз и Эдвин (Базз) Олдрин, а также родственники астронавта Нила Армстронга, первым в истории человечества ступившего на поверхность спутника нашей планеты.

«Да», — сразу же ответил Коллинз, пилотировавший командный модуль корабля «Аполлон-11».

Руководитель же NASA начал объяснять нынешнюю задумку, при которой Луна будет использоваться в качестве стартовой площадки для полета на Красную планету. «А вы что думаете?» — спросил Трамп у остальных. «Сразу на Марс», — вновь заявил Коллинз. «Вот и мне кажется, что сразу на Марс», — сказал президент. «Да и вообще, кто знает лучше, чем эти люди? — подчеркнул глава Белого дома, указывая на участников первого полета на Луну. — Они так долго этим занимаются».

Тем временем американское космическое ведомство представило в честь годовщины первой высадки на Луну логотип новой американской лунной программы «Артемида». Он исполнен в трех цветах: голубом, красном и серебряном. Голубой полумесяц, под котором расположена надпись «Артемида», символизирует собой Землю. От нее вверх уходят две сходящиеся серебряные линии, а также красный извилистый след ракеты, символизирующий траекторию полета к спутнику нашей планеты. Вместе они образуют заглавную букву А.

Серебряная Луна расположена немного правее верхней точки логотипа, и стрелка, которую образует буква А, таким образом, уходит выше нее. Как поясняют в NASA, это символ того, что спутник Земли — лишь отправная точка для дальнейшего исследования космоса, а следующим шагом станет полет на Марс.

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В мае Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на исследование Луны и Марса. Тогда же NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется «Артемида». Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Дональд Трамп, Марс, Луна
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