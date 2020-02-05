В Ватикане сообщили о встрече Папы Римского с Зеленским

Папа Римский Франциск на этой неделе примет президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщила в среду служба печати Святого престола, встреча состоится 8 февраля.

Понтифик неоднократно публично призывал к скорейшему урегулированию ситуации на востоке Украины. По его инициативе католическая церковь в Европе собирала пожертвования в пользу мирного населения. В итоге через католические и другие благотворительные организации были реализованы гуманитарные проекты на сумму €16 млн.