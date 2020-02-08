Папа Римский назвал Зеленского «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском заявил, что в Европе его считают «президентом мира». Об этом сообщила в субботу пресс-служба Офиса президента.
«Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он понтифик даже назвал меня „президентом мира“ — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — процитировала Зеленского пресс-служба его офиса.
Президент также заявил, что Святой престол мог бы сыграть важную роль в принесении мира на украинскую землю. Кроме прочего, в ходе встречи обсуждались гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. «Бесконечно благодарен его святейшеству за инициативу „Папа для Украины“, которая помогла 900 тыс. украинцам, пострадавших в Донбассе», — отметил президент.
Зеленский пригласил понтифика посетить Донбасс. «Я пригласил его в Украину. Я уверен, что он будет на Украине — не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», — сказал Зеленский.
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