Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Папой Римским Франциском обсудил ситуацию на Донбассе и выразил надежду на сотрудничество в урегулировании конфликта.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и Вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна», — заявил Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Президент также повторил приглашение Папе Франциску посетить Украину.