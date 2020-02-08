Ресурс для айтишников «Хабр» покинул Россию

Ресурс сообщества ИТ-специалистов «Хабр» сменил регистрацию юридического лица. При регистрации на сайте или входе в личный аккаунт пользователя информируют о том, что у ресурса с 7 февраля действует соглашение с компанией Habr Blockchain Publishing LTD, зарегистрированной в столице Кипра Никосии.

«Хабр», появившийся в 2006 году, позиционирует себя как крупнейший в Европе ресурс для ИТ-специалистов. По оценке самого портала, ежемесячная аудитория превышает 8 млн уникальных пользователей.