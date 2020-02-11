«Оскар» установил новый антирекорд по просмотрам

Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии «Оскар» Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby. Соответствующие данные опубликовала в понедельник исследовательская компания Nielsen по заказу телекомпании ABC.
Согласно подсчетам ее специалистов, на этот раз церемонию, которая уже второй год подряд проходила без официального ведущего, посмотрели всего 23,6 млн человек. Предыдущий антирекорд по телевизионным рейтингам был установлен в 2018 году, когда счетчик зрителей главного ежегодного события в мире кино остановился на 26,5 млн. Пятилетняя тенденция к снижению числа телезрителей церемонии вручения «Оскара» была, казалось, прервана в прошлом году, когда ее посмотрели 29,6 млн человек, однако текущий год ознаменовался самыми низкими рейтингами за всю историю подведения таких итогов.
За последние 20 лет наиболее успешной по количеству телезрителей выдалась церемония вручения премии Американской академии киноискусств 2014 года. Тогда ее посмотрели 43,7 млн человек.
Такие показатели в этом году эксперты связывают в первую очередь с тем, что церемония вышла неоправданно затянутой и длилась 3 часа 36 минут — примерно на полчаса дольше запланированного. Телекомпания СNN приводит слова телевизионного критика Кэролайн Франке, которая указала, что на протяжении почти половины трансляции церемония вручения премии «буксовала и напоминала поезд, сошедший с рельсов». В то же время эксперты сочли неудачным решение Американской академии киноискусств второй раз обойтись без главного ведущего, которое, по их мнению, также оттолкнуло некоторое число потенциальных телезрителей.
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