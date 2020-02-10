Трамп назвал сроки победы над коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скорее всего, прекратится в апреле.

«Люди полагают, что все уйдет в апреле из-за тепла, — сказал Трамп, говоря о вспышке заболевания. — Тепло убивает этот вирус». Президент США, который выступал на встрече с губернаторами американских штатов, отметил, что в этом его заверила китайская сторона.

Он также заявил, что его страна прекрасно наладила борьбу против распространения коронавируса.

"В любом случае мы сейчас отлично справляемся", - сказал Трамп в Вашингтоне.

Он пояснил, что в США не так много случаев заболевания коронавирусом и врачам удается эффективно помогать пациентам.

Высказывания Трампа приводит пресс-пул Белого дома.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах. Власти Китая уже подтвердили более 40,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 900 инфицированных умерли, выздоровели 3,3 тыс. человек.