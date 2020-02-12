Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на среду, 12 февраля 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 10 копеек — до 24,4236 грн за доллар против 24,5188 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,6205 грн против 26,8518 грн накануне.