Новый вице-премьер обещает ликвидировать ГАСИ

Вице-премьер-министр — министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль выступает за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде.
«Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция — это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому конечно ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу», — сказал Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По словам вице-премьера, ГАСИ будет реформирована уже в ближайшее время.
«Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим — прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги», — отметил он.
Шмыгаль подчеркнул, что правительством будут приняты быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции в сфере строительного рынка.
Как сообщалось, в январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать ГАСИ в случае выявления в структуре каких-либо схем.
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