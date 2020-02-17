Новый вице-премьер обещает ликвидировать ГАСИ

Вице-премьер-министр — министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль выступает за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде.

«Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция — это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому конечно ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу», — сказал Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам вице-премьера, ГАСИ будет реформирована уже в ближайшее время.

«Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим — прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги», — отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что правительством будут приняты быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции в сфере строительного рынка.

Как сообщалось, в январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать ГАСИ в случае выявления в структуре каких-либо схем.