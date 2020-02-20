США передали Украине картину, похищенную нацистами во время войны

Американские власти передали Украине картину французского художника, которая была похищена во время войны нацистскими оккупантами из музея в Киеве, а после войны находилась в частных коллекциях в Великобритании и США. Об этом сообщило представительство Украины в ООН на своем сайте.
Речь идет о картине художника Пьера Луи Гудро (1694-1731) , которая известна под несколькими названиями: «Семейный потрет», «Влюбленная пара», «Влюбленный взгляд». Она была передана в Нью-Йорке министру иностранных дел Вадиму Пристайко, говорится в сообщении украинского представительства при ООН.
Согласно завещанию коллекционера Василия Щавинского, полотно в 20-х годах прошлого века было передано Национальному музею искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. Нацисты похитили картину из музея при отступлении из Киева в 1943 году.
Полотно в течение десятилетий считалось утерянным, однако в 2013 году оно появилось в списке предметов искусства на сайте одного из аукционных домов в Нью-Йорке. В 1993 году некий торговец произведениями искусства купил эту картину в штате Миссури и передал аукционному дому в Нью-Йорке.
Американская прокуратура и Федеральное бюро расследований конфисковали полотно, чтобы возвратить его на Украину. Как сообщало в прошлом году международное издание The Art Newspaper, стоимость картины Гудро «Влюбленный взгляд» оценивается в $5 тыс.
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