Банк Швеции начал тестировать собственную криптовалюту

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Пилотный проект продлится до февраля 2021 года. Его цель — создание «простой и удобной для пользователя» цифровой валюты, говорится в заявлении.
Тестирование будет проходить в режиме симуляции. Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как «умные» часы.
При этом Банк Швеции указывает, что в настоящее время решение о выпуске электронной валюты или о том, какая технология может быть использована при ее создании, не принято.
«Основная цель пилотного проекта заключается в том, чтобы банк расширил свои знания о цифровой кроне», — сообщает регулятор.
Технология, которая используется при создании электронной кроны, основана на платформе Corda, которую разработала американская финансово-технологическая исследовательская компания R3 Corda, пишет Bloomberg. Как отмечает Aftonbladet, ЦБ запустил проект после нескольких лет исследований. Предполагается, что в будущем цифровая валюта станет дополнением к наличным деньгам.
В 2018 году Банк международных расчетов подсчитал, что в Швеции объем наличных денег в обращении составил 1,4% ВВП страны. В Еврозоне этот показатель был равен 10,7%.
В конце декабря о тестировании цифровой платежной системы объявил ЦБ Багамских островов. О работе национальной криптовалюты сообщил и Народный банк Китая.
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