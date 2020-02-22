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Банк Швеции начал тестировать собственную криптовалюту

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Банк Швеции начал тестировать собственную криптовалюту

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.

Пилотный проект продлится до февраля 2021 года. Его цель — создание «простой и удобной для пользователя» цифровой валюты, говорится в заявлении.

Тестирование будет проходить в режиме симуляции. Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как «умные» часы.

При этом Банк Швеции указывает, что в настоящее время решение о выпуске электронной валюты или о том, какая технология может быть использована при ее создании, не принято.

«Основная цель пилотного проекта заключается в том, чтобы банк расширил свои знания о цифровой кроне», — сообщает регулятор.

Технология, которая используется при создании электронной кроны, основана на платформе Corda, которую разработала американская финансово-технологическая исследовательская компания R3 Corda, пишет Bloomberg. Как отмечает Aftonbladet, ЦБ запустил проект после нескольких лет исследований. Предполагается, что в будущем цифровая валюта станет дополнением к наличным деньгам.

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В 2018 году Банк международных расчетов подсчитал, что в Швеции объем наличных денег в обращении составил 1,4% ВВП страны. В Еврозоне этот показатель был равен 10,7%.

В конце декабря о тестировании цифровой платежной системы объявил ЦБ Багамских островов. О работе национальной криптовалюты сообщил и Народный банк Китая.

Швеция, криптовалюта, Банк Швеции, электронная крона
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