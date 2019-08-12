США и «Талибан» завершили мирные переговоры

Представители США и исламистского движения «Талибан» перешли к этапу консультаций со своими лидерами после восьмого тура переговоров для завершения 18-летней войны в Афганистане.

Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на группировку «Талибан».

«Переговоры были длительными и полезными, обе стороны решили проконсультироваться со своими лидерами и старшими по званию относительно дальнейших шагов», - сказал представитель группировки Забинулла Муджагид.

Американская сторона не прокомментировала завершение переговоров.

В то же время спецпредставитель США в Афганистане Залмай Халилзад написал в Twitter по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Праздник жертвоприношения): «Я надеюсь, что это последний Праздник жертвоприношения, который Афганистан встречает в войне».

Известно немного деталей договоренностей, но соглашение между США и талибами будет охватывать вывод иностранных сил из Афганистана в обмен на гарантии талибов, что страна не станет убежищем для других экстремистских групп.

Талибы при этом отказались вести переговоры с поддерживаемым Западом правительством в Кабуле, называя его "марионеточным режимом".

6 августа боевики «Талибана» назвали «фальшивыми» запланированные на 28 сентября президентские выборы в Афганистане. Они предостерегли афганцев от участия в предвыборных кампаниях, заявив, что такие собрания станут мишенями для нападений.

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