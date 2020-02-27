Цена на нефть упала до минимума за 14 месяцев

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 14 месяцев уровня. В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $52 за баррель впервые с конца декабря 2018 года — до $51,94, свидетельствуют данные MarketWatch.

Стоимость нефти марки WTI снизилась на 1,64%, до $47,93 за баррель.

Нефтяные котировки продолжают падение на фоне новостей о распространении нового коронавируса, впервые обнаруженного в китайском Ухане в конце прошлого года. Из-за угрозы распространения заболевания ряд стран ввели запреты на поездки в КНР, в результате сократилось количество авиаперелетов и поездок по железной дороге, что в свою очередь привело к падению спроса на нефть.

По данным Bloomberg, в текущем году нефть подешевела на 21% — информация о заболевании ударила по и так уже переполненному сырьем рынку. Инвесторы со своей стороны из-за опасения ухудшения ситуации начали выходить из рисковых активов. Как сообщает агентство, на следующей неделе в Вене пройдет заседание стран-участниц ОПЕК, и инвесторы надеются, что в ходе встречи участники договорятся о дальнейшем сокращении добычи.

3 февраля цена апрельских фьючерсов обновила 13-месячный минимум, опустившись ниже $55 за баррель. За январь же в целом стоимость нефти Brent обвалилась на 15%.