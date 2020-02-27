Лукашенко заявил о понуждении его страны к интеграции с Россией

Власти Беларуси всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.
«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — „понуждение к интеграции“). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси», — сказал белорусский президент на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем (ранее занимал посты главы администрации президента Белоруссии, премьер-министра страны и председателя Совета республики).
Белорусский лидер напомнил, что именно вместе с президентом России Борисом Ельциным инициировал интеграцию «экономик, жизни людей и так далее». Однако в дальнейшем, по словам Лукашенко, позиция России изменилась.
«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — пояснил Лукашенко.
С «понуждением к интеграции» Лукашенко, в частности, сравнил предложения России поставлять природный газ по цене $127 за тыс. куб. м.
«На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?», — сказал белорусский президент. Лукашенко также посетовал, что в правительстве России «по-своему трактуют» те договоренности, которых ему удалось достичь с президентом России Владимиром Путиным.
«И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились», — добавил президент.
В середине февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Беларусь должна будет стать ее частью.
В феврале 2020 года Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что Путин пытался убедить президента Беларуси Александра Лукашенко в необходимости создать «сверхдержаву» из двух стран. В Кремле сообщение агентства опровергли.
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