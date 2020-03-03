Кабмин официально ограничил уровень зарплат в госкомпаниях

Месячный размер заработной платы руководителя государственной компании не должен превышать 1,25 миллиона гривен.
Соответствующую норму Кабинет министров утвердил постановлением № 141 от 5 февраля, которое опубликовано в «Урядовом курьере».
Этим документом Кабмин также пересмотрел условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их потолок к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала: от 5 з/п при выручке госкомпании до 1 млрд грн в год до 22 з/п при выручке свыше 20 млрд грн в год.
Ранее годовые выплаты членам набсовета были ограничены 548 тыс. грн (45,7 тыс. грн в месяц) при выручке до 949 млн грн в год до 6,328 млн грн (527 тыс. грн в год) при выручке от 31,64 млрд грн в год.
Помимо этого, правительство убрало 10% доплату членам набсоветов за участие в работе комитетов.
Кабмин рекомендовал госорганам и набсоветам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами набсовета, заключенные до вступления в силу настоящего постановления.
Напоминим, 17 января президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончаруку «разобраться с вопросом» премии в 1% топ-менеджмента «Нафтогаза» от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК «Нафтогаз».
Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство обратилось к каждому наблюдательному совету госпредприятий с просьбой воздержаться от выплат крупных премий.
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