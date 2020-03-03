В больнице Черновцов рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом

У госпитализированного в Черновцах больного, у которого подтвержден Covid-19, повышенная температура 37,4 градуса, он имеет хороший аппетит и сон, находится в стабильном и не тяжелом состоянии.
Об этом Укринформу рассказали в Черновицкой областной клинической больнице, где находится больной.
«Ему проводят патогенетическое и симптоматическое лечение. То есть, при повышенной температуре ему дают жаропонижающие лекарства. Противовирусные препараты он получает, подключили сегодня антибактериальные препараты. Аппетит и сон у пациента хорошие. По состоянию на 14:00 температура тела — 37,4 градуса», — сказала заведующая инфекционным отделением больницы Валентина Мендреску.
И. о. генерального директора областной больницы Сергей Цинтарь заверил, что в медучреждении есть необходимые лекарства. Больной находится в стабильном состоянии.
«На данный момент состояние пациента стабильное, не является тяжелым. Он находится в изолированном боксе. За эти дни, как он у нас, ухудшение состояния не наблюдается», — сказал медик.
Напомним, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19 — в Черновцах.
Мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы — сухой кашель и лихорадка — у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.
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