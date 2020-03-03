Минфин впервые в этом году разместил ОВГЗ в евро

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 3 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 6,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

«Министерство финансов ... предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев и номинированные в иностранной валюте (евро) бумаги со сроком обращения 9 месяцев. По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета были привлечены 6 583 млн грн (6-месячные номинированные в гривне ОВГЗ — 1 026 млн грн; 9-месячные номинированные в евро ОВГЗ — 201 млн евро, или 5 557 млн грн)», — говорится в сообщении.

Отметим, что доходность ОВГЗ в евро соответствует доходности на предыдущем аукционе в середине декабря 2019 года — 2,22%.

Министерство финансов отказалось от размещения среднесрочных облигаций в гривне и ограничилось размещением 6-месячных бумаг на 1 млрд грн по ставке отсечения 10%. Спрос достигал 1,52 млрд грн по ставкам до 12% годовых, однако Минфин отклонил некоторые заявки.

Минимальный уровень доходности в заявках вырос по сравнению с аукционом двухнедельной давности с 9,49% до 9,8%, а средневзвешенная доходность — с 9,82% до 9,9%.