Жену украинца с коронавирусом спрятали от толпы в военном госпитале

Жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус, перевезли в военный госпиталь.

Об этом во время пресс-конференции 4 марта сообщил председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

«Женщину перевезли в военный госпиталь. Но это не госпитализация; она не больна. Переместили из-за возмущения», — сказал он.

В свою очередь мэр Черновцов Алексей Каспрук призвал горожан к спокойствию и толерантному отношению друг к другу.

«Вчера жену черновчанина, у которого диагностировали коронавирус, выводили из дома как преступницу: полиция, капюшон, машина, под руки. Некоторые в соцсетях призывают обнести дом проволокой. Никаких гетто в Черновцах не будет. Успокойтесь, люди! Будьте толерантны, ведь на месте этих людей могли быть вы», — подчеркнул Каспрук.

Как сообщалось, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение. В то же время жена больного как контактное лицо находилась сначала в самоизоляции, за ней установили медицинское наблюдение. Однако вечером 3 марта жители дома устроили пикет, на котором угрожали перекрыть дорогу, если жену черновчанина не изолируют и не отвезут в больницу.