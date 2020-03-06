Сотрудники ВОЗ обсуждают возможность проведения Олимпиады без зрителей

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудили с представителями международных спортивных федераций возможность проведения предстоящих Олимпийских игр в Токио без присутствия зрителей из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

По сведениям издания, "на прошлой неделе ВОЗ приняла участие в телефонной конференции с десятками медицинских работников международных спортивных федераций, которые проводят соревнования во время Олимпиады". Источники издания из числа участников этого разговора отметили, что "обсуждался наихудший вариант развития событий в том, что касается Олимпийских игр, а также риски и выгоды, связанные с их проведением без болельщиков". Стороны также говорили о том, в каких случаях при проведении соревнований риск заражения особенно велик.

В публикации приводится комментарий официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича. Он констатировал, что организация не может давать или не давать разрешения на проведение каких-либо спортивных мероприятий, а лишь выступает с предложениями и рекомендациями относительно мер, касающихся санитарного контроля. Издание отмечает, что "проведение Олимпийских игр без зрителей и возмещение стоимости билетов может обойтись организаторам в Токио примерно в $850 млн".