Украина сегодня примет решение о закрытии границ и авиасообщения с рядом стран

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу будут обсуждаться вопросы закрытия границ и авиасообщения с рядом стран.

«Будет обсужден и внедрен план мероприятий со стороны государства. Мы обсудим вопросы закрытия границ и вопросы авиасообщения с рядом стран», — сказал он на выездном заседании Кабинета министров Украины в пятницу.

Ранее сегодня стало известно, что президент Украины проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное вопросам безопасности.