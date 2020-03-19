У Разумкова тест на коронавирус отрицательный, он здоров

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прошел тест на наличие коронавирусной инфекции, который показал, что он здоров.

«Спикер прошел тест. Результат отрицательный, он здоров», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» источник в парламенте.

Как сообщалось, народному депутату Сергею Шахову из группы «Довира» лабораторно подтвердили наличие в организме коронавирусной инфекции. По его словам, после возвращения из-за границы он успел пообщаться с 79 людьми, в том числе с народными депутатами.