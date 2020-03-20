Валютный курс: пружина разжалась

Курс доллара вернулся на уровень, с которого началась искусственная, точнее, спекулятивная, ревальвация в 2019 году.

Как и прогнозировалось, ревальвационная «пружина», сжимавшаяся на протяжении всего 2019 года, разжалась.

Причем в довольно короткие сроки – за три недели.

Несмотря на щедрую поддержку Нацбанка в виде продажи валюты из золотовалютных резервов, доллар с начала марта подорожал на 3,9 грн/$ (+12%) и достиг на межбанковском рынке 27,8 грн/$.

Всего, с начала марта Нацбанк, для поддержки обменного курса, продал из резервов $2,1 млрд.

Из этих денег, около $750 млн (35%) ушло на нужды нерезидентов, которые начали выходить из некогда привлекательных для них гривневых ОВГЗ.

Портфель ОВГЗ нерезидентов-спекулянтов с 28 февраля уменьшился с $5,2 млрд до $4,4 на утро 20 марта.

Другими словами, начал сбываться мой прогноз от сентября 2019 года:

«Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный (синяя линия устремится вниз, а красная - вверх). В принципе, это и логично, ведь такой крест несут на себе все сырьевые аграрные деиндустриализированные экономики, каковой, к сожалению, является и украинская экономика».

Подогревают девальвацию гривны также придерживание валютной выручки экспортерами, повышенный спрос со стороны импортеров, ажиотаж на наличном рынке и, естественно, валютные спекуляции.

Как я неоднократно утверждал в прошлом году, фундаментальных факторов для резкого укрепления гривны не было.

Чего только стоит нарастающий дефицит торгового баланса, который в 2019 году составил минус $13,9 млрд (по данным НБУ) и мизерные прямые иностранные инвестиции в реальный сектор экономики, порядка $1,5 млрд.

Поэтому мы сейчас и наблюдаем резкую девальвацию к относительно равновесному курсу на уровне 28 грн/$, с которого и началась ревальвация гривны в начале 2019 года.

С учетом того, что в 2020 году:

- существенно сократятся поступления от гастарбайтеров (в 2019 году поступления от них составили $12 млрд),

- уменьшится экспортная выручка от сырьевых товаров, в связи с ниспадающим сырьевым циклом на фоне мирового кризиса,

- продолжится вывод из Украины валюты нерезидентами-спекулянтами,

- приток прямых иностранных инвестиций останется на мизерном уровне

то можно предположить, что в течение ближайших месяцев обменный курс будет находится на уровне 27,5-28,5 грн/$ (что поможет уменьшить дефицит торгового баланса) с дальнейшей девальвацией до конца 2020 года.

До какого уровня, зависит от скорости и глубины протекания мирового финансового, точнее, экономического, кризиса.