Помпео пригрозил Москве «огромной ценой», если сговор с талибами подтвердится

Если США выяснят, что Россия действительно предлагала деньги боевикам радикального движения «Талибан» за убийство американских солдат в Афганистане, она за это ответит. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью, распространяемом пресс-службой Госдепартамента.
По словам главы Госдепа, он обсуждал эту тему со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. «Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену», — пояснил Помпео.
Госсекретарь отметил, что не комментирует вопросы военной разведки, и рассказал, что в случае появления доказательств сговора России с талибами США такого не потерпят.
Помпео также сообщил, что Вашингтону известны факты, что Москва ранее поставляла оружие боевикам в Афганистане.
В конце июня газеты The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что американской военной разведке после допросов афганских пленных стало известно о сговоре России со связанными с «Талибаном» боевиками. Москва якобы предлагала деньги талибам за убийство солдат армии США в Афганистане.
В российском МИДе эти утверждения назвали голословными и отметили, что никаких доказательств подкупа боевиков не представлено.
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