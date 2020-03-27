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Лукашенко заявил, что ведет борьбу с коронавирусом «без шума и пыли»
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Лукашенко заявил, что ведет борьбу с коронавирусом «без шума и пыли»

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Лукашенко заявил, что не прячется от коронавируса, а его сын посещает школу

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Лукашенко заявил, что не прячется от коронавируса, а его сын посещает школу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никаких мер особых мер безопасности из-за коронавируса в его резиденции не вводилось, а младший сын Николай посещает школу. Об этом глава государства сказал в пятницу во время посещения предприятия «Белгипс» в Минском районе.

«Должен вам сказать, я никуда не прячусь. Категорически запретил, кто бы ни приходил, какие-то излишние из-за пандемии мероприятия. А то получится, что людям я говорю одно, а сам спрятался даже не за гипсовые перегородки, а за железобетон, — сказал президент, слова которого приводит агентство БелТА. — Нет, ничего особого, и об этом пресс-секретарь недавно говорила, это очень интересовало нашу оппозицию. Абсолютно нормальная жизнь».

Лукашенко также высказал свое мнение насчет того, что часть родителей не пускают своих детей на занятия, оставляя их дома. «У меня свой такой (младший сын Николай, — Ред.) в школу ходит. У меня, может быть, и есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован, но я его не изолирую», — сказал глава государства.

Он сослался на информацию сына, который рассказал, что в его школе в некоторых классах не посещают занятия до половины учеников. «Родители не пускают, это их дело, мы здесь не запрещаем», — сказал Лукашенко. С учетом предстоящих каникул он призвал проявить заботу о людях старшего поколения, ведь именно к своим бабушкам и дедушкам, уязвимой категории граждан, многие могут отправить детей на период каникул. «Мы, конечно, мобилизовали всех, чтобы одиноким старикам могли лекарства принести и продукты питания», — сказал Лукашенко.

По его мнению, белорусские врачи, работу которых в последнее время немного переориентировали, справляются со своими задачами. «Я категорически запретил создавать всякие штабы, у нас есть штаб в минздраве, там смотрите и принимайте меры. Мы ничего лишнего не создавали, но взяли под контроль. Вот уже 10 дней я контролирую работу минздрава», — сказал Лукашенко. Он рассказал, что был сделан анализ статистики смертности по двум первым месяцам года в сравнении с предыдущими аналогичными периодами прошлых лет, и фиксируется существенное падение смертности, в частности от пневмоний. Он сказал, что на фоне борьбы с коронавирусом не надо забывать о других заболеваниях, от которых чаще всего умирают люди.

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По последним данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом, карантин в стране не введен.

Александр Лукашенко, коронавирус
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