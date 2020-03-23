В США за сутки заболели 10 тысяч человек

Количество случаев заражения коронавирусом в США за сутки возросло примерно на 10 тыс., на настоящий момент COVID-19 болеют более 35 тыс. человек.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 35 тыс. 211 зараженных, 471 из них умерли.
На штат Нью-Йорк приходится почти половина случаев заболевания — почти 17 тыс. Одни из самых высоких показателей также зарегистрированы в штатах Вашингтон и Нью-Джерси — почти 2 тыс.
Нью-Йорк на первом месте по количеству смертей — 153 человека, за ним идут штаты Вашингтон — 95 и Калифорния — 35.
Опережают США по числу зараженных коронавирусом Китай и Италия. До этого на третьем месте была Испания.
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