В США за сутки заболели 10 тысяч человек

Количество случаев заражения коронавирусом в США за сутки возросло примерно на 10 тыс., на настоящий момент COVID-19 болеют более 35 тыс. человек.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 35 тыс. 211 зараженных, 471 из них умерли.

На штат Нью-Йорк приходится почти половина случаев заболевания — почти 17 тыс. Одни из самых высоких показателей также зарегистрированы в штатах Вашингтон и Нью-Джерси — почти 2 тыс.

Нью-Йорк на первом месте по количеству смертей — 153 человека, за ним идут штаты Вашингтон — 95 и Калифорния — 35.

Опережают США по числу зараженных коронавирусом Китай и Италия. До этого на третьем месте была Испания.