В США из-за коронавируса начали выпускать заключенных из тюрем

Власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из-за опасений распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, на свободу выходят в том числе пожилые заключенные и люди с плохим состоянием здоровья.
Также власти штатов Калифорния, Нью-Йорк, Огайо и Техас приняли решение запретить допуск в тюрьмы посетителей, ограничить передвижение заключенных по территории исправительных учреждений.
Издание отмечает, что всего в США 2,2 млн заключенных. Существуют серьезные опасения, что в сложившейся ситуации заразиться могут не только они, но и многочисленные охранники.
По данным WSJ уже были случаи, когда положительный тест на коронавирус сдавали охранники в Пенсильвании, Мичигане, Нью-Йорке и Вашингтоне. В столице заболел человек, который отвечал за перевозку осужденных в тюрьму, из-за чего могли заразиться и сами арестанты. В Нью-Йорке с подозрением на коронавирус были дополнительно изолированы 30 заключенных.
По данным экспертов, в американских тюрьмах содержатся более 164 тыс. человек в возрасте старше 55 лет. Реальной возможности помочь им в случае дальнейшего пребывания в местах заключения в случае заражения у персонала не будет. Нет и дополнительных мест для изоляции заболевших.
Власти заверили, что о масштабном освобождении речь не идет. Выпускать будут лишь тех, кто не совершал тяжких преступлений.
По данным SCMP, всего в США 32514 инфицированных. По числу заболевших эта страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. 400 умерли. Наибольшее число жертв зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.
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