Рада уволила двух министров и не смогла назначить новых

Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра охраны здоровья.

Увольнение Уманского поддержали 249 народных депутатов, увольнение Емца – 271 нардеп.

При этом депутаты провалили оба голосования за назначение новых министров – и за кандидатуру Сергея Марченко на министра финансов, и за Максима Степанова на пост главы Минздрава.

За назначение Сергея Марченко министром финансов проголосовали 223 нардепа, за кандидатуру Максима Степанова - главой Минздрава еще меньше - 217 (при необходимых 226).