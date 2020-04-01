МВД больше не будет пропускать в страну самолеты с украинцами

Министерство внутренних дел больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина, сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков.
«МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение — закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением — со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР», — написал министр на своей странице в Фейсбук в ночь на среду.
Свою позицию Аваков объяснил урегулированием ситуации с пассажирами, которые прибыли в Киев с Бали и Катара. Украинцы отказались оставаться в отеле, в который были отправлены на обсервацию.
«Те, кто находится сейчас на обсервации в киевских отелях: завтра и послезавтра — по решению главного санитарного врача — у всех возьмут материалы на ПЦР тест. По факту результата теста — если поражения вирусом не выявлено — полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение — санкции ст. 325 КПК», — написал Аваков.
Министр подчеркнул, что всех пассажиров, которые сбежали от обсервации, ждут штрафы. В случае обнаружения у них коронавируса — им грозит уголовная ответственность.
«Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент — уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) — санкция: штраф до 17 тыс. грн. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус — полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 — вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет», — уточнил он.
Аваков добавил, что большинство пассажиров рейса из Катара выехали туда уже после того, как в Украине ввели карантин.
«13 марта президент Зеленский обратился к украинцам с просьбой вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией... А тут смотрю — каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе улетел из страны 13, 14, 15 марта», — подытожил министр.
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