Состояние Бориса Джонсона продолжает улучшаться

Состояние заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продолжает улучшаться, но он остается в отделении интенсивной терапии, где получает стандартное лечение с применением кислорода. Об этом сообщил в четверг представитель главы правительства.

Как отметил представитель Джонсона, чьи слова приводит пресс-служба премьерской канцелярии, госпитализированный в воскресенье с коронавирусной инфекцией премьер «провел хорошую ночь, а его состояние в реанимации больницы Святого Томаса продолжает улучшаться».

«Он в хорошем расположении духа», — добавил представитель, по словам которого премьер «может контактировать с людьми, если это требуется».

Как сообщает агентство Reuters, представитель премьера подтвердил ранее появившуюся в британских СМИ информацию о том, что в четверг в отсутствие Джонсона состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета «Кобра», на котором будет рассматриваться вопрос продления трехнедельного карантина, срок действия которого истекает 13 апреля. Представитель Джонсона подчеркнул, что пик вспышки в стране не достигнут и поэтому именно сейчас Великобритания находится в критически важном моменте, когда главная цель — остановить увеличение числа инфицированных. Заседание возглавит министр иностранных дел Доминик Рааб, который временно заменяет премьера.

Коронавирусную инфекцию у Джонсона обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него больше 10 дней. В понедельник вечером премьер был переведен в реанимацию, так как его состояние ухудшилось.

Как ранее заявили в премьерской канцелярии, он получает стандартное лечение с применением кислорода и продолжает находиться в отделении интенсивной терапии, чтобы у медиков была возможность внимательно следить за его состоянием. Особо подчеркивалось, что Джонсону не потребовалась ни механическая вентиляция легких, ни неинвазивная респираторная поддержка.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 60,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 7 тыс. человек.