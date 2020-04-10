Бывший депутат Черновол уведомлена о подозрении в умышленном убийстве

Народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Черновол уведомлена о подозрении в руководстве поджогом офиса одной из политических партий в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.
«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований... уведомили о подозрении народного депутата Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершении по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении ГБР, размещенном на сайте ведомства в пятницу.
В ГБР заявляют, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса.
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