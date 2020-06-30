В Японии началось испытание вакцины от коронавируса на людях

Японская фармацевтическая компания AnGes Inc. начала во вторник в больнице при Университете города Осака первые в стране клинические испытания на людях вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.
Ожидается, что на первом этапе в исследовании примут участие от 20 до 30 добровольцев из числа медперсонала больницы. Некоторым из них врачи намерены вводить вакцину в достаточно большом объеме, чтобы выявить необходимую дозировку. В случае подтверждения эффективности и отсутствия побочных эффектов к осени к исследованиям предполагается привлечь до 400 добровольцев из числа пациентов госпиталя.
AnGes Inc. создала ДНК-вакцину на основе нуклеиновых кислот. Ее испытания на крысах прошли успешно, и в конце мая компания сообщила, что у грызунов выработались антитела.
В настоящее время по всему миру проводятся испытания по меньшей мере 10 вакцин от коронавируса.
С начала пандемии новым коронавирусом в мире заразились более 10,1 млн человек, свыше 500 тыс. умерли.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016