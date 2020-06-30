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В Японии началось испытание вакцины от коронавируса на людях

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В Японии началось испытание вакцины от коронавируса на людях

Японская фармацевтическая компания AnGes Inc. начала во вторник в больнице при Университете города Осака первые в стране клинические испытания на людях вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.

Ожидается, что на первом этапе в исследовании примут участие от 20 до 30 добровольцев из числа медперсонала больницы. Некоторым из них врачи намерены вводить вакцину в достаточно большом объеме, чтобы выявить необходимую дозировку. В случае подтверждения эффективности и отсутствия побочных эффектов к осени к исследованиям предполагается привлечь до 400 добровольцев из числа пациентов госпиталя.

AnGes Inc. создала ДНК-вакцину на основе нуклеиновых кислот. Ее испытания на крысах прошли успешно, и в конце мая компания сообщила, что у грызунов выработались антитела.

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В настоящее время по всему миру проводятся испытания по меньшей мере 10 вакцин от коронавируса.
С начала пандемии новым коронавирусом в мире заразились более 10,1 млн человек, свыше 500 тыс. умерли.

 

Япония, вакцина, коронавирус
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