Комитет Рады рекомендовал принять доработанную версию поравок в бюджет

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на заседании в понедельник рекомендовал принять за основу и в целом доработанную версию поправок в государственный бюджет-2020, свидетельствуют материалы на парламентском сайте.
Согласно новой редакции поправок в госбюджет (законопроект № 3279-д), доходы госбюджета предлагается снизить на 119,7 млрд грн по сравнению с действующим законом — до 975,833 млрд грн (в том числе по общему фонду — до 855,4 млрд грн).
Расходы предлагается увеличить на 82,4 млрд грн — до 1,266 трлн грн (по общему фонду — до 1,135 трл грн).
При этом предельный объем госдолга предлагается сократить с текущих 2,045 трлн грн до 2,386 трлн грн.
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