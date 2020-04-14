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Губернатор штата Нью-Йорк заявил, что ослушается Трампа если тот поспешно отменит карантин

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Губернатор штата Нью-Йорк заявил, что ослушается Трампа если тот поспешно отменит карантин

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо не подчинится прямому распоряжению президента США Дональда Трампа об отмене санитарных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, если это поставит под угрозу здоровье жителей этого штата. С таким заявлением Куомо выступил во вторник в эфире телекомпании CNN.

Губернатора попросили прокомментировать позицию главы государства, который в понедельник на брифинге в Белом доме заявил, что обладает достаточными полномочиями для отмены или ужесточения упомянутых выше ограничений во всех 50 штатах страны. «Если Трамп прикажет мне открыть штат таким способом, который поставит под угрозу здоровье народа в моем штате, я этого не сделаю», — заверил демократ Куомо. С его точки зрения, подобный гипотетический шаг президента США в нынешней обстановке был бы «диктаторским актом, вносящим раскол».

По словам Куомо, смягчение санитарных ограничений, наложенных в том числе на предприятия торговли в американском штате Нью-Йорк в связи с пандемией коронавируса, потребует нескольких месяцев.

«Речь идет не о предстоящих двух или трех неделях, а о месяцах, о поэтапном открытии бизнеса», — заявил губернатор. «Это работает не как выключатель света», — добавил Куомо.

Он выразил уверенность, что ответственное поведение населения штата, которое в целом выполняет рекомендации врачей, позволило «изменить траекторию распространения вируса» в лучшую сторону. «Но если торопиться и вести себя неразумно, то цифры снова начнут расти и придется вводить новый локаут», — предупредил губернатор, призвав федеральное правительство США к реалистичному взгляду на обстановку с коронавирусом в стране.

Куомо в понедельник информировал, что в штате число умерших от осложнений заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысило 10 тыс. человек. Но суточный прирост летальных исходов затормозился. «В минувшее воскресенье умер 671 человек, в то время как днем ранее — 758 человек», — сказал губернатор. Он вместе с губернаторами еще пяти штатов Восточного побережья США формирует консультативный орган для подготовки планов восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме в понедельник информировал о рассмотрении возможности отмены с 1 мая санитарных ограничений, введенных в США в связи с распространением нового коронавируса. Трамп, который принимал участие в брифинге, подчеркнул, что «все должно быть безопасно», то есть при выработке решения об отмене ограничений нужно будет руководствоваться прежде всего соображениями сохранения жизней, а не минимизации ущерба экономике. Мнучин в связи с этим заверил, что правительство США будет опираться в первую очередь на мнение медиков.

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Трамп сообщил, что исполнительная ветвь власти Соединенных Штатов уже завершает подготовку плана постепенной отмены санитарных ограничений. Президент уточнил, что готовятся и рекомендации такого рода для губернаторов штатов.

Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 582,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 23 649 человек.

Нью-Йорк, коронавирус
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