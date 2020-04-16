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Снимок с протестов в Судане победил на конкурсе World Press Photo

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Снимок с протестов в Судане победил на конкурсе World Press Photo

Снимок, сделанный во время протестов в Судане в июне 2019 года, назван фотографией года по версии World Press Photo. Об этом сообщили в четверг организаторы конкурса.

На фото «Прямой голос» (Straight Voice) изображен молодой человек, который в свете фонарей от мобильных телефонов выступает с призывами к гражданскому правлению в стране. Снимок сделан 19 июня 2019 года японским фотографом Ясуеси Тибой, работающим на Agence France-Presse.

«Тогда это был единственный мирный массовый протест, на который мне удалось попасть во время поездки в страну, — отметил автор изображения. — Я почувствовал их непобедимую солидарность как тлеющие угли, которым суждено вспыхнуть вновь».

В апреле прошлого года после нескольких месяцев антиправительственных выступлений в Судане был совершен военный переворот, армия отстранила от власти управлявшего страной 30 лет президента Омара аль-Башира. Вслед за этим по стране прокатилась волна протестов с призывами передачи власти гражданскому правительству. В результате прошедших на этом фоне переговоров было достигнуто соглашение о разделении властных полномочий между армией и гражданскими политическими силами на переходный период, который продлится до конца 2022 года.

«Особенно в наше время, когда по всему миру так много насилия и так много конфликтов, нам необходима фотография, которая вдохновляет людей, — отметил председатель жюри конкурса, южноафриканец Лекгето Макола, возглавляющий школу фотографии и галерею Market Photo Workshop в ЮАР. — На фотографии мы видим молодого человека, который не стреляет, не бросает камни, а читает стихотворение. Это заслуживает уважения и вызывает чувство надежды».

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World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель — поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В этом году жюри просмотрели 74 тыс. снимков, сделанных 4,3 тыс. фотографов из 125 стран. Изначально победители должны были быть объявлены в ходе торжественной церемонии в Амстердаме, однако из-за ситуации с распространением коронавируса мероприятие отменили, победителей огласили онлайн и путем распространения СМИ пресс-релиза.

Параллельно с церемонией награждения в Амстердаме обычно открывается выставка World Press Photo, которая затем путешествует по десяткам городов во всем мире. Однако из-за коронавируса открытие экспозиции отложено. Будет ли она проводиться в этому году, пока остается неизвестным.

фото, World Press Photo
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