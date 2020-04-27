Украинцы послушались медиков и проигнорировали поминальные дни

Украинцы очень ответственно относятся к карантину, как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения в условиях распространения коронавируса.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, это было отмечено на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

«По данным Министерства развития громад и территорий Украины, в этом году пока только 13 тыс. человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 млн», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%. Однако пика заболеваемости ожидают лишь в начале мая.