Власти Швейцарии разрешили открыть рестораны и музеи

Правительство (Федеральный совет) Швейцарии разрешило открыть рестораны, музеи и библиотеки с 11 мая, когда начнется второй этап по смягчению ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщила в среду швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на решение кабинета, опубликованное в Берне.

Ранее предполагалось, что в соответствии с планом постепенной отмены ограничений с 11 мая возобновятся занятия в средней школе и откроются магазины. Как отметила RTS, в среду Федеральный совет "дополнительно смягчил меры по защите от коронавируса".

В понедельник в Швейцарии стартовал первый из трех этапов смягчения ограничений, введенных в марте в связи с пандемией. Открылись парикмахерские, салоны красоты, кабинеты дантистов и психотерапевтов, ветеринарные клиники, магазины принадлежностей для сада и огорода, инструментов, в больницах возобновились отложенные ранее несрочные операции. На втором этапе, который начнется 11 мая, откроются средние школы и все остальные магазины, а с 8 июня - профессионально-технические училища и вузы.

Действующий сейчас режим чрезвычайной ситуации включает запрет собираться вне дома группами более пяти человек. Следует соблюдать дистанцию между людьми не менее 2 м. Рестораны, бары, музеи, кинотеатры и магазины, за исключением продовольственных и тех, что открылись 27 апреля, не работают.

Смягчение ограничений обусловлено резко снизившейся в Швейцарии заболеваемостью. Если в конце марта - начале апреля ежедневно фиксировалось более 1 тыс. заболевших, то по состоянию на 29 апреля только 143 случая.