Две страны Европы решили снять часть COVID-ограничений

Швейцария с 3 февраля снимает часть коронавирусных ограничений в связи с тем, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием, говорится в решении Федерального совета страны.
«Федеральный совет считает, что настало время вновь ослабить меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Было принято решение немедленно отменить требование о работе на дому и ввести карантин, а также начать консультации по широкому спектру мер по смягчению оставшихся мер», — говорится в сообщении.
В швейцарском правительстве объяснили такое решение тем, что больницы не были перегружены, заполняемость отделений интенсивной терапии снизилась. Кроме того, это связано с высоким уровнем иммунитета у населения благодаря вакцинации от COVID-19 и с меньшим числом тяжелых заболеваний от «омикрона» по сравнению с другими штаммами.
«Появляется все больше признаков того, что острый кризис скоро закончится и может начаться эндемическая фаза», — добавили в Федеральном совете.
Второй европейской страной, где частично ослабят COVID-ограничения, стала Литва. Правительство решило остановить действие коронавирусных сертификатов с 5 февраля. Такой сертификат подтверждает, что человек переболел COVID-19, сделал прививку или имеет отрицательный ПЦР-тест.
«Паспорт возможностей стал эффективным инструментом управления пандемией, позволив предприятиям работать, поощряя вакцинацию и помогая всем нам избежать нового карантина», — сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.
С помощью COVID-паспортов литовцы могли посещать торговые центры, заведения общепита, салоны красоты, различные мероприятия.
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