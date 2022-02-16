Швейцария отменяет почти все коронавирусные ограничения

Власти Швейцарии приняли решение отменить с 17 февраля почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
«С четверга доступ в магазины, рестораны, учреждения культуры и на мероприятия снова возможен без маски или COVID-сертификата. Также отменяется обязательное ношение масок на рабочем месте и рекомендация работать из дома», — говорится в заявлении правительства по итогам заседания в среду.
Кроме того, с 17 февраля лицам, въезжающим в Швейцарию, больше не нужно предъявлять подтверждение о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на коронавирус.
При этом отмечается, что до 31 марта будет действовать требование о ношении средств защиты в общественном транспорте и о пятидневной изоляции для тех, у кого положительный тест на COVID-19.
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